Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-востоке Японии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло сегодня у северо-восточного побережья основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился рядом с префектурой Мияги. Очаг залегал на глубине около 80 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили жители префектур Иватэ, Фукусима, Акита, Ямагата.-0-