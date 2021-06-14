Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аденском заливе

Скриншот карты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло сегодня в Аденском заливе, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 209 км к югу от йеменского города Эль-Мукалла (население 258 тыс. человек), очаг залегал на глубине 2 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
Аденский залив является частью Аравийского моря. Залив имеет экономическое значение: водный путь для транспортировки нефти из Персидского залива в Европу.-0-