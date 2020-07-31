Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Филиппин

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня у побережья филиппинского острова Минданао. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг подземного толчка располагался на глубине 74 км. Эпицентр находился в 194 км к северо-востоку от города Давао (население 1,2 млн человек). Всего на острове Минданао проживает около 22 млн человек.

Сообщений о разрушениях пока не поступало.-0-