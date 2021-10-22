Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Новой Зеландии

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в пятницу на территории двух крупнейших островов Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт радиостанции Radio New Zealand.
Изначально магнитуда оценивалась в 5,4, но позже была повышена. Эпицентр располагался в центральной части Северного острова. Очаг залегал на глубине 207 км. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Как сообщило агентство Reuters, землетрясение стало причиной небольшой паузы на брифинге премьер-министра Джасинды Ардерн в Веллингтоне, столице страны. После заминки мероприятие, посвященное ситуации с коронавирусом, продолжилось.-0-