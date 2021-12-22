Землетрясение магнитудой 6 произошло на Аляске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на юге штата Аляска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 219 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 125 км. Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 232 км от Северо-Курильска. "По оперативным данным, землетрясение произошло 22 декабря в 13.49 (4.49 мск) магнитудой 4,5 в 232 км от города Северо-Курильск", - говорится в сообщении Геофизической службы Камчатки.-0-