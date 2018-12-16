Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Австралии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано 16 декабря в Индийском океане у западного берега Австралии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр находился в 195 км к северо-западу от города Карнарвон. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сведений о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.-0-
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