Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Австралии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано 16 декабря в Индийском океане у западного берега Австралии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 195 км к северо-западу от города Карнарвон. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.-0-