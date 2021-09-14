Жарких дней в году стало вдвое больше в мире с 1980 года

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество чрезвычайно жарких дней в году, когда температура достигает плюс 50 градусов, удвоилось с 1980-х годов, пишет BBC.

Общее количество дней с температурой выше плюс 50 градусов увеличивалось каждое десятилетие с 1980 года. В среднем между 1980 и 2009 годами температура превышала плюс 50 градусов примерно 14 дней в году. В период с 2010 по 2019 год это число выросло до 26 дней в году.

"Это увеличение можно на 100% объяснить сжиганием ископаемого топлива", - говорит Фридерике Отто, заместитель директора Института изменения окружающей среды Оксфордского университета. Он отметил, что по мере того, как весь мир нагревается, экстремальные температуры становятся более вероятными. Высокая температура может быть смертельной для человека и природы и вызвать серьезные проблемы для зданий, дорог и энергосистем.

Температура плюс 50 градусов бывает преимущественно на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива. А после рекордных температур (плюс 48,8 градусов в Италии и плюс 49,6 в Канаде) этим летом ученые предупредили, что дни, когда температура превышает плюс 50 градусов, будут в других местах, если мы не сократим выбросы ископаемого топлива.

Анализ BBC показал, что за последнее десятилетие максимальные температуры увеличились на 0,5 градуса по сравнению с долгосрочным средним значением с 1980 по 2009 год.

Но это повышение не ощущалось одинаково во всем мире: в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии наблюдалось повышение максимальных температур более чем на 1 градус, а в некоторых частях Арктики и Ближнего Востока было зарегистрировано повышение более чем на 2 градуса.

Ученые призывают мировых лидеров к незамедлительным действиям на саммите ООН в Глазго в ноябре, где правительствам будет предложено взять на себя обязательства по новым сокращениям выбросов, чтобы ограничить глобальное повышение температуры.-0-