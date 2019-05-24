Железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе, ведущем к автобусам, сообщает газета Le Progres.
Сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции исследуют место с собакой.
Как сообщалось, сегодня на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошел взрыв. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.-0-
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