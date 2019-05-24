Железнодорожный вокзал Лиона оцепили из-за бесхозной сумки

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за бесхозной сумки, обнаруженной в переходе, ведущем к автобусам, сообщает газета Le Progres.

Сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции исследуют место с собакой.

Как сообщалось, сегодня на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошел взрыв. По последним данным, пострадали не менее 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок.-0-