Женщина напала с ножом на прохожих на западе Бельгии

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина совершила нападение с ножом на прохожих в центре Гента на западе Бельгии и ранила двух человек. Об этом сообщает 2 февраля ТАСС, ссылаясь на полицию Западной Фландрии. Полицейские ранили нападавшую в руку, она задержана.

"Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведется следствие", - цитирует ТАСС сообщение полиции. Пока не говорится, классифицировано ли данное нападение как теракт.

Ранее газета Het Laatste Niews со ссылкой на очевидцев сообщила, что преступник, напавший на прохожих (на тот момент было не известно, что это женщина), был темнокожим. По ее информации, один прохожий ранен в живот, второй - в руку, об их состоянии ничего не сообщается.

Газета отмечает, что значительный участок улицы Беврейдингслаан перекрыт, на месте развернута медицинская палатка, оказывается помощь пострадавшим. Нападение случилось примерно в 100 м от известной в Генте мечети Аль-Фатх.-0-