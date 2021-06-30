Жертвами аномальной жары в Канаде стали более 100 человек

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномальная жара могла стать причиной смерти свыше 100 человек в различных городах канадской провинции Британская Колумбия за последние 48 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

За последние двое суток в полицию таких городов, как Ванкувер, Барнаби и Суррей, поступило более 100 сообщений о внезапной смерти граждан. Предположительно, смерть этих людей связана с аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

Как отмечает CBC, 28 июня в городе Литтон, который находится в 150 км от Ванкувера, температура воздуха достигла своего максимального исторического значения в 47,9 градуса Цельсия, во вторник этот рекорд был обновлен - 49 градусов Цельсия.

В понедельник канадское национальное метеобюро сообщило, что в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Столбики термометров здесь достигали отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать во вторник, но в ряде мест продержится до конца недели.-0-