Жертвами лесных пожаров в США стали уже 23 человека

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв масштабных природных пожаров в США увеличилось до 23. Об этом сообщает американская телерадиокомпания CBS.

Уточняется, что в Калифорнии зарегистрированы 19 погибших, в Орегоне - трое, в Вашингтоне - один. По сведениям спасателей, 13 человек погибли в калифорнийском округе Сонома, одном из наиболее пострадавших от стихийного бедствия. Также сообщается, что в Сономе более 670 человек числятся пропавшими без вести.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о тревоге для района залива Сан-Франциско, которое будет действовать до 17 сентября. Синоптики прогнозируют, что ливни в северной части Калифорнии ожидаются не ранее 20 октября. Сейчас в охваченных огнем штатах наблюдается теплая, засушливая и ветреная погода.

Пожарные все еще не могут взять под контроль возгорания, число которых растет. Представитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты заявил, что по состоянию на 11 сентября в штате насчитывается 22 лесных пожара, в то время как 8 сентября сообщалось о 17 крупных возгораниях. Пламя охватило калифорнийский винодельческий регион Мендосино - серьезно пострадали плантации винограда, сгорели и многие погреба с готовой продукцией.

В целом в США зафиксировано свыше 100 лесных пожаров, они охватили более чем 10 западных штатов, сожжены тысячи домов и других построек. В одном лишь Орегоне эвакуированы более 500 тыс. человек - это более 10% населения штата. Общая площадь природных пожаров в США возросла до 1,8 млн га, пишет американская газета USA Today. 10 сентября сообщалось о площади пожаров в 1,375 млн га.-0-

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