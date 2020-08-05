Жертвами наводнения в Йемене стали 17 человек

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызванное сильными дождями наводнение в провинции Мариб в центральной части Йемена привело к гибели 17 человек, включая восьмерых детей, сообщает агентство Синьхуа.

Как заявили власти провинции, 16 человек утонули, еще один умер от удара молнии. Ливни также привели к обрушению нескольких домов, в результате чего четверо жителей получили серьезные травмы. Департамент здравоохранения обратился к местным больницам с просьбой всемерно подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

На днях в северных и юго-восточных провинциях страны также прошли сильные дожди, которые нанесли ущерб имуществу жителей.-0-