Жертвами столкновений в Мьянме стали не менее 211 человек

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и полицией и военными в Мьянме с 1 февраля превысило уже 200 человек. Об этом заявил на брифинге в видеоформате исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в Мьянме Эндрю Кирквуд, сообщает ТАСС.

"По полученной нами информации, за последние семь недель были убиты по меньшей мере 211 человек. Возможно, это число гораздо больше. Среди погибших по меньшей мере 15 детей", - сказал он.

Эндрю Кирквуд добавил, что, согласно собранной представителями ООН в Мьянме информации, были задержаны не менее 2,4 тыс. человек. Часть из них была подвержена насилию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил "жестокое насилие со стороны военных в Мьянме".-0-