Жертвами теракта в Кабуле стали 22 человека

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погибли 22 человека, еще 38 ранены, сообщает афганский телеканал TOLO News.
Инцидент произошел сегодня около 13.00 по местному времени возле площади Масуда. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Как сообщалось ранее, еще один мощный взрыв прогремел сегодня рядом с местом проведения предвыборного митинга президента Афганистана в городе Чарикар афганской провинции Парван. По последним данным, погибли 26 человек, 42 получили ранения.-0-