Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали шесть человек

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли в Никарагуа в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые принес на территорию страны ураган "Йота". Об этом заявила вице-президент центральноамериканской республики Росарио Мурильо, сообщает ТАСС.

По ее словам, четыре человека стали жертвами стихии 17 ноября, еще двое - 16-го. Мурильо уточнила, что среди погибших - двое детей, которые утонули в разлившейся реке, протекающей неподалеку от их жилища.

"Опасность не миновала, ураган покинул территорию Никарагуа, но дожди продолжаются, угроза обрушений и схода оползней увеличивается", - сказала вице-президент. Она отметила, что стихия нанесла катастрофический ущерб, масштабы которого пока не определены. Из опасных районов эвакуированы 63 тыс. человек, они размещены во временных убежищах.

Поздно вечером по местному времени 16 ноября ураган четвертой категории "Йота" обрушился на карибское побережье Никарагуа. Удар стихии причинил материальный ущерб, оставив без водо- и электроснабжения десятки тысяч людей. По пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до уровня тропического шторма.-0-