Жертвами взрыва на востоке Афганистана стали семь детей

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь детей погибли, еще семь пострадали в результате взрыва, прогремевшего 14 апреля в афганской провинции Лагман на востоке страны. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел в районе Басрам, расположенном в пригороде Мехтарлама. Дети играли возле своих домов и пострадали от срабатывания неразорвавшихся боеприпасов.-0-
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