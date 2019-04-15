Жертвами взрыва на востоке Афганистана стали семь детей

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь детей погибли, еще семь пострадали в результате взрыва, прогремевшего 14 апреля в афганской провинции Лагман на востоке страны. Об этом сообщил телеканал Tolo News .

Инцидент произошел в районе Басрам, расположенном в пригороде Мехтарлама. Дети играли возле своих домов и пострадали от срабатывания неразорвавшихся боеприпасов.-0-