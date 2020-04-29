Жертвами взрыва в Сирии стали не менее 40 человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 40 человек стали жертвами взрыва в городе Африн на севере Сирии, сообщает русская служба BBC со ссылкой на власти соседней турецкой провинции Хатай.

По имеющимся данным, на оживленном рынке в центре города взорвалась автоцистерна с топливом, на которой были закреплены ручные гранаты.

Африн находится под контролем турецкой армии и союзных группировок сирийской оппозиции. Министерство обороны Турции обвинило в нападении Рабочую партию Курдистана (РПК), которая уже несколько десятилетий борется за создание курдской автономии в Турции.-0-