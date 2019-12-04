Житель Перми открыл на улице стрельбу из охотничьего ружья

Фото ТАСС

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 50-летний мужчина открыл стрельбу на улице в Перми (Россия). В результате погибла женщина, еще два человека получили ранения, сообщает ТАСС. Инцидент произошел ранним утром 4 декабря. Уточняется, что стрельбу открыл ранее судимый житель Перми, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Охотничьим ружьем он владел незаконно. Одним из пострадавших от действий злоумышленника стал водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле. "В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые доставлены в медицинские учреждения", - отмечается в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ Пермского края. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа". Ведется расследование.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!