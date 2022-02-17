Житель Великобритании, перешагнувший 100-летний рубеж, открыл секрет долголетия

Фото из архива
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Великобритании Билл Форд отпраздновал свой столетний юбилей. А совсем недавно онсмог победить коронавирус. Мужчина рассказал Lancaster Guardian важные подробности своего долголетия.
Пожилой рекордсмен любит играть в бинго, жевать ириски и не мыслит своей жизни без скачек.
Британец всю жизнь проработал чертежником. Два года назад он заболел коронавирусом. Болезнь протекала в тяжелой форме, но Форд смог победить ковид.
На праздник долгожителя приехала вся его большая семья. Близкие привезли юбиляру открытку от самой королевы Елизаветы II.-0-