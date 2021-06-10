Жители Греции вышли на забастовку против четырехдневной рабочей недели

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции люди вышли на улицы в рамках первой с начала пандемии общей забастовки. Они протестуют против предложений правительства, предполагающих введение четырехдневной рабочей недели, сообщает МИР 24.

Реформа трудового законодательства в стране подразумевает введение гибкого графика, это может предполагать более продолжительный рабочий день и одновременное увеличение числа выходных до трех в неделю. Однако граждане Греции, где уровень безработицы наиболее высокий в Европе, боятся, что работодатели смогут использовать новые меры для большей эксплуатации сотрудников.

Реформа подразумевает целый ряд изменений законодательства, однако демонстрантов больше всего интересуют пункты, касающиеся введения рабочего дня продолжительностью более восьми часов. По словам министра труда Греции Костиса Хацидакиса, нововведения призваны обеспечить трудящимся более гибкий график, а максимальное количество рабочих часов в неделю не будет превышать 40.

Тем временем представители крупнейшего профсоюза работников частного сектора в стране уверены, что новый закон превратит жизнь сотрудников в ад.

Забастовка уже нарушила работу транспорта: на фоне начала туристического сезона поезда в стране практически не ходят. К участию в протестах могут присоединиться учителя и врачи.-0-