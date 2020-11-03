Жители Шри-Ланки спасли более 100 выбросившихся на берег китов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западном побережье Шри-Ланки, недалеко от города Панадура, местные жители и моряки военно-морского флота спасли от гибели более 100 выбросившихся на берег китов, сообщает Reuters.

Ради спасения животных десятки местных жителей нарушили действующий из-за пандемии в Шри-Ланке режим комендантского часа. Объединившись с военными, они выталкивали китов обратно в море.

"Операция по спасению китов продолжалась до самой ночи. Нам удалось отбросить обратно в море от 100 до 120 животных, - сообщил представитель ВМС капитан Индика де Сильва. - Четырех, к сожалению, спасти не удалось".

Причина, по которой киты выбрасываются на сушу, не известна. На протяжении многих лет ученые пытаются найти ответ на этот вопрос. В сентябре, например, несколько сотен китов погибло на мелководье у берегов Австралии.-0-