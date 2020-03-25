Жители стран G7 ожидают падения доходов из-за коронавируса

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти три четверти жителей стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) ожидают падения своих доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса международного агентства маркетинговых исследований Kantar, сообщает Reuters.

Вспышка коронавируса привела к тому, что целые регионы оказались в экономической блокаде - остановилось производство и работа сферы услуг, оказались нарушены цепи поставок. Многие эксперты прогнозируют длительную рецессию, которая может быть сопоставима с финансовым кризисом 2008 года или даже Великой депрессией 1929 года.

В Италии, которая больше остальных стран в Европе пострадала от вспышки коронавируса, порядка 82% человек, опрошенных Kantar, считают, что пандемия уже негативно влияет или окажет влияние в будущем на доход их домохозяйств. Такой же точки зрения придерживаются в США (74%) и в Великобритании (70%). Наименьшие опасения по поводу финансового воздействия эпидемии у жителей Германии.

В Великобритании только 28% респондентов заявили, что стали чаще работать на дому, и лишь немногим более половины сообщили, что по возможности избегают посещения пожилых родственников и друзей.

Наибольшее количество людей, заявивших, что они начали носить маску (65%), отмечено в Японии. Однако здесь меньше всего людей выполняют такие меры профилактики, как частое мытье рук и социальное дистанцирование.

В Германии, Канаде и Великобритании более половины опрошенных считают, что государственные службы в их стране готовы справиться с эпидемией и ее последствиями. Наименее уверенной страной в этом плане оказалась Франция, где только 33% респондентов считают, что их страна может справиться с ситуацией.-0-