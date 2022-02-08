Жители Вильнюса, Каунаса и Клайпеды задолжали за отопление 13,5 млн евро

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце 2021 года долги жителей Вильнюса, Каунаса и Клайпеды за отопление в общей сложности составили 13,5 млн евро, сообщает портал Delfi.

Член Комитета европейской экономики и социальных дел Кястутис Купшис заметил, что после того, как жители получат счета за все зимние месяцы, этот долг станет еще больше.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Индре Тракимайте-Шешкувене сказала, что на 31 декабря 2021 года долг потребителей за отопление составляет 4,9 млн евро, а количество должников составило 22 972 человека.

В Каунасе, Каунасском районе и Юрбаркасе счета за отопление не оплатили 12 тыс. клиентов на общую сумму больше 5,5 млн евро. В Клайпеде долг за отопление составил более 3 млн евро.-0-