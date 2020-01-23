Жителям Уханя запретили покидать город из-за пневмонии

23 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Власти Китая ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Также приостановлена работа всего общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города.
"С 10 часов утра 23 января работа общественного транспорта города Ухань, метро, паромов и международных рейсов временно приостанавливается. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты. О времени их восстановления будет сообщено дополнительно. Без особых причин жителям не следует покидать город", - говорится в уведомлении местных властей.
21 января власти Уханя ввели запрет на массовый выездной туризм и ужесточили контроль над пассажиропотоком.
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 571 человека, 17 из них - с летальным исходом. Случаи заболевания также подтверждены в США, Японии, Республике Корея и Таиланде.-0-