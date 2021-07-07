Журнал Nature подтвердил данные об эффективности "Спутника V"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина "Спутник V", созданная Центром имени Гамалеи Минздрава РФ, подтвердила свою эффективность и безопасность. Об этом написал ведущий научный журнал Nature, сообщает ТАСС.

Отмечается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Республика Корея, Аргентина и Индия, уже производят "Спутник V". Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину. Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации населения.

Nature приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных "Спутником V" россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. Как отмечает издание, к похожим выводам пришло Министерство здравоохранения ОАЭ, данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек "Спутник V" демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.

В Министерстве здравоохранения Аргентины, как отмечает журнал, сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций - на 87,6%. Эти данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.-0-