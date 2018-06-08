Азербайджан избран членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

Во время 20-го заседания государств-участников Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Нью-Йорке состоялись выборы в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана от 8 июня, сообщает Trend .

В заявлении говорится, что Азербайджан, получив голоса представителей 143 стран, избран членом комитета на 2019-2022 годы. Для избрания необходимы были голоса как минимум 2/3 государств-участников Конвенции, то есть 126 стран.

На 12 вакантных мест в комитете были выдвинуты кандидатуры представителей 16 государств (Азербайджан, Перу, Япония, Саудовская Аравия, Бахрейн, Алжир, Черногория, Египет, Грузия, Маврикий, Испания, Тринидад и Тобаго, Болгария, Того, Афганистан и Буркина-Фасо).

Членами комитета являются 23 независимых эксперта, специализирующиеся в сфере защиты прав женщин, которые избираются государствами-членами конвенции путем тайного голосования на четырехлетний срок.-0-