Азербайджан стал членом комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Азербайджан стал членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом написал на своей странице в Твиттер постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, сообщает Trend .

Наряду с Азербайджаном в комитет также избраны такие страны, как Нидерланды, Польша, Китай, Япония, Шри-Ланка, Казахстан, Ямайка, Того, Камерун, Джибути и Кувейт.

Межправительственный комитет создан в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Члены комитета избираются на четыре года. Половина его состава переизбирается каждые два года.-0-