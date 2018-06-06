Азербайджан стал членом комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Азербайджан стал членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом написал на своей странице в Твиттер постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, сообщает
Наряду с Азербайджаном в комитет также избраны такие страны, как Нидерланды, Польша, Китай, Япония, Шри-Ланка, Казахстан, Ямайка, Того, Камерун, Джибути и Кувейт.
Межправительственный комитет создан в рамках Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Члены комитета избираются на четыре года. Половина его состава переизбирается каждые два года.-0-
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