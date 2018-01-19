Азербайджан усилит борьбу с контрабандой сигарет

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана подготовил предложения для усиления борьбы с незаконным ввозом и реализацией безакцизных сигарет. Об этом сказал глава ГТК Айдын Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, информирует Trend .

"Новые предложения подразумевают введение ограничений на сроки и объем ввоза сигарет. Если сказать точнее, то мы предлагаем, чтобы граждане могли ввозить для личного пользования лишь один блок сигарет и только раз в месяц", - сказал Айдын Алиев.

По его словам, новые предложения будут обсуждены в ходе весенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

"В случае поддержки данного предложения мы выдвинем следующие, которые подразумевают введение возрастных ограничений на ввоз, так как сейчас ограничения применяются только на продажу сигарет", - сообщил Айдын Алиев.

Действующие правила позволяют гражданам ввозить в Азербайджан три блока сигарет для личного пользования.-0-