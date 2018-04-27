Этап Гран-при Формулы 1 в Баку вошел в рейтинг наиболее привлекательных туристических событий

Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку включен в рейтинг наиболее привлекательных событий для туристов на весенние праздники 2018 года. Об этом сообщает Trend .

Рейтинг майских праздничных фестивалей сделан аналитическим агентством ТурСтат по данным анализа их туристической привлекательности и уникальности.

Как отмечает агентство, в 2017 году Гран-при Азербайджана Ф1 в Баку посетило около 8 тысяч иностранных туристов. Первое место по количеству посещений в рейтинге заняли туристы из России.

В ТОП-10 событий на весенние праздники-2018, популярных у туристов, вошли: Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, гастрофестиваль «Крупная рыба/Big Fish 2018» в Светлогорске (Калининградская область), экопраздник «День гуся» в Кологриве (Костромская область), гастрофестиваль «Чак-чай» в Болгаре (Татарстан), праздник «Первая борозда» в усадьбе Шахматово (Московская область), Фестиваль тюльпанов под Новоузенском (Саратовская область), фестиваль «Амурское Албазино» в Благовещенске (Амурская область), праздник пиона «Воронцовый край» в Викторополе (Белгородская область), Elbrus Race 2018 в Терсколе (Кабардино-Балкария) и Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана. В нем примут участие ведущие гонщики Формулы-1: Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Валттери Боттас и др.-0-