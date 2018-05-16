Оползень в Баку разрушил и повредил дома, переселены 55 человек. Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти Сабаильского района столицы, информирует Trend .

Оползень произошел вечером 15 мая в Баиловском жилом массиве Сабаильского района Баку. Полностью разрушены два и частично еще два дома. В опасной зоне расположены еще 20 домов. Территория находится под контролем полицейских постов.-0-