В Азербайджане из-за шторма приостановлено движение судов

В Азербайджане из-за штормового предупреждения приостановлено движение судов на Каспийском море. Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Мехман Мехтиев.

В соответствии с информацией Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 30 по 31 марта погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение и предпринят ряд опережающих мер.

"С целью обеспечения безопасности суда ЗАО временно приостановили плавание. Они стоят в укрытиях на якоре и находятся в режиме ожидания. После улучшения погодных условий движение судов будет восстановлено", - сказал Мехман Мехтиев.

При этом Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме.

Согласно прогнозу, 30 и 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составит 18-23 м/с, с порывами до 25-30 мс, а местами она будет достигать 32-35 м/с.-0-