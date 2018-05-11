В Азербайджане создается система спутникового контроля земельных участков

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана создает систему спутникового контроля эффективного использования земельных участков. Об этом говорится в сообщении комитета, информирует
При построении системы учтен опыт европейских стран, к работе привлечены специалисты из Словении.
Основной целью проекта является выявление незаконных построек и охрана земельных ресурсов. Система позволит раз в пять дней производить съемку всей территории страны с разрешением 10 метров. При выявлении случаев незаконного использования земель будут предприняты оперативные меры.
В настоящее время при комитете формируется операторская группа по проекту создания системы спутникового контроля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.387 BYN
|2.384 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.004 BYN
|1.998 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.247 BYN
|3.24 BYN
|3.25 BYN