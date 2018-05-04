В Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по фольклорным танцам

В Азербайджане 12-13 мая впервые будет проведен Кубок мира по фольклору, сообщили Trend организаторы мероприятия.

"Для нас большая честь принимать турнир такого ранга в Баку. Наши танцоры вот уже много лет поддерживают высокую планку народного танца на международной арене. Об этом говорят призовые места на Чемпионатах Европы, Кавказа и других региональных и континентальных турнирах и конкурсах. Достаточно привести данные Чемпионата Азербайджана, собравшего в прошлом году более 7 тыс. участников. При такой высокой конкуренции рождаются действительно сильные и качественные коллективы. Мы рады, что можем внести свой большой вклад в развитие культуры, туризма в нашей стране", - сказал заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана (СМА) и президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

Турнир будет проводиться в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Судебная линейка представлена пятью странами.-0-