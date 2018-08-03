В Баку впервые пройдет Кубок мира FIG по акробатической гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку 17-18 ноября впервые пройдет Кубок мира по одному из самых интересных и захватывающих видов гимнастики - акробатике, сообщает
На протяжении двухдневных соревнований спортсмены 2003 года рождения и старше будут соревноваться в составах мужских, женских и смешанных пар, а также мужских и женских групп. Согласно предварительной заявке, для участия в турнире зарегистрировались команды из Беларуси, Израиля, Казахстана, Португалии, России и Украины.
Парам и группам, набравшим самые высокие баллы за исполнение упражнений, традиционно будут вручены кубки “AGF Trophy”.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3264 BYN
|2.326 BYN
|2.333 BYN
|USD
|2.0002 BYN
|2.008 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.1701 BYN
|3.156 BYN
|3.175 BYN