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Снегопады в Беларуси

Сложная метеобстановка в стране.

В Витебской области высота снежного покрова за сутки увеличилась в два раза

Комментарии 04.03.2018 | 15:47
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Обильные снегопады, пришедшие накануне в Витебскую область, не стали неожиданностью для коммунальных и дорожных служб региона. В настоящее время они работают в усиленном режиме. В полном объеме задействована вся имеющаяся техника. На особом контроле держат наиболее сложные участки. Координировать усилия в сложных погодных условиях им помогают оперативные данные метеорологов и звонки, поступающие от граждан на горячие линии в диспетчерские службы. В случае необходимости прийти на помощь готовы также сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Подробности обстановки выясняла корреспондент БЕЛТА.

Прогнозы синоптиков, предупреждавших об оранжевом уровне опасности из-за снегопада, в Витебской области оправдались в полной мере. За минувшие сутки сильные снегопады, сопровождавшиеся ветром, прошли по большей части региона. При этом больше всего пострадали восточные районы - Витебский, Оршанский, Сенненский, Толочинский. В меньшей степени - западная сторона (Поставский, Глубокский и другие районы). В Браславе, например, обошлось и вовсе без осадков. Средняя высота снежного покрова за ночь выросла с 15 см до 31 см, в Витебске - с 26 см до 35 см. Минимальная зафиксирована в Шарковщине (19 см), максимальная - в Лепеле (40 см).

Первоочередные усилия дорожной службы с учетом сложившихся погодных условий направлены на расчистку дорог, подчеркнул генеральный директор РУП "Витебскавтодор" Адам Коноплич. По его словам, в настоящее время задействованы 90 пескосолераспределителей, столько же единиц тракторов МТЗ, более 30 погрузчиков и другая техника. Осложняют ситуацию снежные заносы, образовавшиеся на открытых участках дорог из-за сильного ветра. Много звонков по этому поводу поступало утром 4 марта от водителей с трассы М1 Брест-Москва. "Сейчас обстановка контролируемая и управляемая. С прекращением осадков (по метеорологическим прогнозам, это ожидается к 17.00) снег будет полностью расчищен в течение трех-четырех часов", - отметил Адам Коноплич.

Наряду с уборкой снега дорожники сегодня достаточно активно оказывали помощь дальнобойщикам. Остановившись на ночь на специальных стоянках вдоль трасс, утром некоторые из них оказывались в снежных ловушках, выбраться из которых собственными силами без привлечения специальной техники не могли.

В усиленном режиме работают коммунальные службы городов. Так, в областном центре последствия непогоды на дорогах устраняют сотрудники городского предприятия "Гордормост", которые в эти дни работают круглосуточно без выходных, в том числе ночью. Задействован весь состав имеющейся техники, активно работают во дворах дворники. Усилия в первую очередь направлены на расчистку улиц от снега. Звонки о горячих проблемах принимаются от горожан по номеру 8-0212-63-71-37. Примечательно, что в отдельных дворах города, не дожидаясь коммунальников, вышли поработать и жильцы домов.

Чутко реагируют на обращения граждан сотрудники Госавтоинспекции. Как рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома, 2 марта на горячую линию в ГАИ обратилась женщина-водитель, находившаяся вместе с полуторагодовалым ребенком на дороге в Витебском районе. Из-за мороза ее машина заглохла и перестала заводиться. Автомобилистке была оказана оперативная помощь. Еще два аналогичных случая произошли в Браславском районе. Водителей замерзшего и вышедшего из строя транспорта отогревали в служебных автомобилях, помогали зарядить аккумулятор автомобиля и восстановить топливную систему.

С учетом сложных погодных условий ГАИ просит водителей быть более внимательными и соблюдать повышенную осторожность. "Постарайтесь выбирать такие скорости и интервалы между автомобилями, чтобы избежать внезапного торможения. А если все же требуется замедлить ход, резко не тормозить. Это очень опасно на скользкой дороге", - подчеркнули сотрудники, отметив, что за минувшие сутки в области из-за непогоды произошло 4 ДТП, которые обошлись, к счастью, без пострадавших.

Кроме того, стоит быть предельно сосредоточенными при проезде пешеходных переходов, повысить бдительность на трассах, пролегающих через населенные пункты, возле остановок общественного транспорта, в местах большого скопления людей. Важно проверить исправность фар и габаритных огней.

Осмотрительными в снегопад также следует быть пешеходам. Сильный снег значительно ухудшает видимость дороги. В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, внезапно выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта и иных объектов. Перед тем, как сойти с тротуара на пешеходный переход, необходимо убедиться, что все водители остановились для пропуска пешеходов, отметили в ГАИ.

Достаточно спокойно складывается оперативная обстановка и по линии МЧС. Никаких ЧП не зарегистрировано, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. В случае необходимости спасатели всегда готовы оказать помощь. При этом всем, кому в ближайшее время предстоит отправиться в дорогу, спасатели напомнили о необходимости иметь при себе заряженный телефон с установленным в нем приложением "МЧС Беларуси. Помощь рядом", по которому в экстренной ситуации можно оперативно обратиться за помощью.

Ольга БОГАЧЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Витебская область, дороги, ЖКХ
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