20th Century Fox экранизирует еще один рассказ Стивена Кинга

Сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек, авторы хоррора "Тихое место", адаптируют для большого экрана рассказ Стивена Кинга "Бугимен". Производством новой киноверсии "Бугимена" занимаются студия 20th Century Fox и продюсерская компания Шона Леви 21 Laps.

"Бугимен" - один из рассказов, права на которые Стивен Кинг продал кинематографистам за символическую цену - $1. С момента публикации история была экранизирована несколько раз.

Этот рассказ впервые был напечатан в марте 1973 года в журнале Cavalier. А в 1978 году произведение вошло в сборник рассказов "Ночная смена".

Главный герой - Лестер Биллингс, который убежден, что в шкафу детской комнаты живет кошмарная тварь, которая выползает по ночам и хочет убить его детей.