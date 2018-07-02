20th Century Fox экранизирует еще один рассказ Стивена Кинга

Сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек, авторы хоррора "Тихое место", адаптируют для большого экрана рассказ Стивена Кинга "Бугимен". Производством новой киноверсии "Бугимена" занимаются студия 20th Century Fox и продюсерская компания Шона Леви 21 Laps.
"Бугимен" - один из рассказов, права на которые Стивен Кинг продал кинематографистам за символическую цену - $1. С момента публикации история была экранизирована несколько раз.
Этот рассказ впервые был напечатан в марте 1973 года в журнале Cavalier. А в 1978 году произведение вошло в сборник рассказов "Ночная смена".
Главный герой - Лестер Биллингс, который убежден, что в шкафу детской комнаты живет кошмарная тварь, которая выползает по ночам и хочет убить его детей.
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