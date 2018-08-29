75-й Венецианский кинофестиваль откроет премьера фильма о полете на Луну

Кадр из фильма "Человек на Луне"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венецианский международный кинофестиваль открывается сегодня в юбилейный 75 раз. Как сообщает ТАСС, на открытии будет показана новая работа американского режиссера Дэмьена Шазелла "Человек на Луне".

Картина с Райаном Гослингом в роли астронавта Нила Армстронга (1930-2012) о его полете на Луну будет участвовать в основном конкурсе. Среди участников фестиваля братья Коэны, Альфонсо Куарон. Всего в основном конкурсе участвует 21 лента. Международное жюри возглавит Гильермо дель Торо.

Вне конкурса будут показаны документальные ленты российского режиссера Виктора Косаковского "Акварель" и украинского режиссера Сергея Лозницы "Процесс". Свою документальную ленту на нынешнем фестивале представит сербский режиссер, актер, сценарист, музыкант Эмир Кустурица.

В ретроспективной секции "Венецианская классика" состоится показ отреставрированной ленты Ларисы Шепитько "Восхождение" (1976). Премьера этой картины в свое время прошла именно в Венеции.

На фестивале вне конкурса будет показан режиссерский дебют актера Брэдли Купера - фильм "Звезда родилась", где снялись певица Леди Гага и сам Купер. Вне конкурса также боевик "Закатать в асфальт" с участием Мела Гибсона. На фестивале будут звезды - Натали Портман, Джуд Лоу, Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Жюльетт Бинош.

Значимым событием юбилейного фестиваля станет выставка, посвященная его истории.-0-