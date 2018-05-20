Актер "Таежного романа" Алексей Гуськов отмечает юбилей

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, продюсер Алексей Геннадьевич Гуськов отмечает сегодня 60-летие.

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег в Польше в семье военного летчика. Когда Алексею исполнилось шесть лет, семья переехала в Киев. Через год при исполнении служебных обязанностей трагически погиб его отец.

С ранних лет Алексей питал особую страсть к спорту: занимался тяжелой атлетикой, футболом, баскетболом и даже академической греблей. Впервые задуматься о карьере профессионального актера его побудили слова учительницы математики. Будучи страстной поклонницей театра, женщина отметила в 16-летнем парне особый талант и посоветовала ему попробовать себя в качестве актера. Эти слова нашли отклик в сердце Гуськова, потому вскоре он стал принимать участие в различных школьных постановках, посещать внеклассные занятия по театральному мастерству.

После окончания средней школы Алексей Гуськов отправился в Москву, где подал документы в Высшее техническое училище имени Н.Э.Баумана. В годы учебы Гуськов активно участвовал в театральных постановках студенческого театра. Проучившись в училище пять лет, он решил сменить профессию и в 1979 году поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1983 году (курс Виктора Монюкова).

В 1983 году дебютировал на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина. Практически одновременно с дебютом в театре Алексей Гуськов снялся в кино, сыграв в мелодраме Ильи Фрэза "Личное дело судьи Ивановой" (1985). Первой большой работой в кино стала роль в драме Натальи Киракозовой "Дикий пляж" (1990).

Широкую известность Гуськов получил, сыграв одну из главных ролей в телесериале "Граница. Таежный роман" (в 2002 году актер был удостоен за нее Государственной премии России). Среди других известных работ - роли в фильмах "Волкодав", "Мусорщик", "Турецкий гамбит", "Тот, кто гасит свет".

В 1986-1988 Гуськов - актер театра на Малой Бронной, в 1988-1991 - театра "Детектив", затем - актер театра имени Н.В.Гоголя. В 1994 году вернулся в Московский драматический театр имени А.С.Пушкина. В 2003 году стал актером МХАТ имени Чехова. Частые смены работы Алексей объясняет так: "У меня были периоды, когда я сбегал в другие театры. Не мог сидеть и ждать ролей. Для актера невостребованность губительна. По-моему, Александр Калягин однажды сказал в интервью, что когда он на сцене начинал думать о посторонних вещах, например о котлетах, профессия заканчивалась. Появлялось ощущение бессмысленности. А с этим ощущением нельзя ни работать, ни жить. Я не хотел думать на сцене о котлетах. И если не получал достойную работу в своем театре, уходил".

В настоящее время Алексей Гуськов работает в Государственном академическом театре имени Вахтангова. Четыре года преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. Алексей Гуськов - заслуженный артист Российской Федерации (2001), народный артист Российской Федерации (2007).

Алексей Гуськов много снимается в кино. В 2003 году зрители увидели его в роли приемщика металлолома Прохорова в сериале "Участок". В 2005 году на экраны вышел российско-австрийский фильм "Рагин" - вольная фантазия на тему чеховской "Палаты N6" режиссера Кирилла Серебренникова.

Алексей Гуськов не только талантливый актер, но и успешный продюсер. В 1994 году он возглавил анимационную студию "Фрист.А.Фильм" (F.A.F.Entertainment). Им спродюсированы некоторые фильмы, а также мультфильмы, в том числе "Незнайка на Луне" (1997) и "Незнайка на Луне - 2" (1999).

В 2012 году актер снялся в совместной картине Германии, России и Украины "Четыре дня в мае", которая вызвала немало споров. Сценарий фильма базируется на исследовании военного историка Дмитрия Фоста. Это история о том, как советская разведрота в конце войны защищала немецких женщин и детей. Гуськов сам продюсировал картину и сыграл в фильме капитана Горыныча. На фестивале "Окно в Европу" в Выборге лента получила приз зрительских симпатий "Золотая ладья", а также спецприз жюри "За смелость и гуманизм". В 2013 году вышел сериал с участием актера "Любовь за любовь". Также в 2013 году Алексей Гуськов снялся в роли папы Иоанна Павла II в итальянском телевизионном фильме "Он святой, он человек" по книге "Тайная жизнь Иоанна Павла II".

В период с 2014 по 2017 годы снялся в картинах: "Невидимый мальчик", "Не покидай меня!", "На глубине", "Находка", "Пингвин нашего времени", "Мата Хари", "Следователь Тихонов", "Тонкий лед", "Так сложились звезды", "Гудение шмеля", "Идеал", "Полина, танцуя свою жизнь", "Признание", "Личность не установлена".

Актер женат во второй раз. Его жена - Лидия Вележева - популярная актриса кино ("Воровка", "Следствие ведут знатоки", "Идиот") и театра (играет в театре имени Вахтангова). "Я женат на женщине, которую увидел по телевизору, еще будучи далеким от актерского пути, - говорит Алексей Гуськов. - Она мне так понравилась, что невольно мысль пробежала: "Как жена она была бы очень даже ничего!". А через 11 лет, уже окончив театральный, я ее встретил. Бежал на репетицию в театре "Детектив", а мне сказали: у тебя новая партнерша. Я кивнул, взглянул на нее на бегу, и только когда мы уже начали вместе репетировать, сообразил, что это та самая, "из телевизора", которую я себе мысленно в супруги наметил".

У актерской четы два сына - Владимир (1989) и Дмитрий (1994). Сын Владимир дебютировал на драматической сцене в спектакле Театра имени Маяковского. Также у Алексея Гуськова есть дочь Наталья от первого брака с Татьяной Гуськовой.-0-