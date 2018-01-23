23 января, Новополоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Акция "Лiлея сяброўства" станет центральным событием культурной жизни Новополоцка в 2018 году. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новополоцк сегодня принял эстафету культурной столицы Беларуси от Бобруйска. До начала торжественной церемонии журналисты поинтересовались у руководителя города, какие мероприятия запланированы и будут ли новые проекты. "Придание статуса культурной столицы совпало с юбилеем города - Новополоцк отметит 60-летие. Мы постараемся максимально соединить эти события. Центральной акцией этого года станет цикл мероприятий "Лiлея сяброўства". Акция будет проводиться нашими коллективами во взаимодействии с городами-побратимами. Планируем максимально использовать международное сотрудничество, чтобы популяризировать нашу национальную культуру и, привлекая в город гостей из других государств, знакомиться с культурой и традициями разных народов", - поделился Дмитрий Демидов.

Торжественное открытие республиканской акции "Культурная столица Беларуси" состоялось сегодня в Новополоцке с участием министра культуры Юрия Бондаря, который вручил председателю Новополоцкого горисполкома специальный сертификат и поздравил жителей и гостей города с этим знаковым событием. В подарок от Новополоцка министр и другие почетные гости получили сувениры - лилии, изготовленные местными мастерами (цветок белой лилии - символ Новополоцка).

Праздничные мероприятия проходят на нескольких площадках Новополоцка. В Центре культуры организована выставка-презентация "Скарбонка творчасці", на которой учреждения культуры представили свои достижения. Лучшие творческие коллективы выступают на сцене Дворца культуры ОАО "Нафтан", где и состоялось официальное открытие акции.

Республиканская акция "Культурная столица Беларуси" проводится в девятый раз. Примечательно, что нефтеград стал вторым городом Витебской области, получившим статус культурной столицы, в 2010 году его обладателем был Полоцк. Статус культурной столицы присваивался Гомелю (2011 год), Несвижу (2012 год), Могилеву (2013 год), Гродно (2014 год), Бресту (2015 год), Молодечно (2016 год), Бобруйску (2017).-0-