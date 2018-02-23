ALEKSEEV исполнит на "Евровидении-2018" песню "Forever" в ее первоначальной версии

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" ALEKSEEV исполнит на форуме песню "Forever" в ее первоначальной версии, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"В Европейском вещательном союзе (ЕВС) изучили ситуацию и уведомили Белтелерадиокомпанию о том, что на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне певец ALEKSEEV может исполнить композицию "Forever" в ее первоначальной версии - в той, которая прозвучала 11 января на прослушивании претендентов национального отбора в стенах медиахолдинга. Обращаем внимание, что в финале прозвучал несколько измененный вариант песни", - сказала она.

Кстати, изначальная версия композиции буквально вмиг стала популярной. Клип на песню "Forever" только в первые сутки посмотрели 700 тыс. человек. За две недели эта цифра почти удвоилась и сейчас достигает более 1,5 млн просмотров.

Сам Никита Алексеев в эти дни находится в Португалии, где принимает участие в съемках визиток для международного конкурса. По сюжету каждый участник открывает для себя что-то новое в Португалии. Никите Алексееву доверили завести механические часы на арке - главной достопримечательности Лиссабона.

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале конкурса.-0-