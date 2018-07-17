Американская киноакадемия официально утвердила белорусский оскаровский комитет

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская академия кинематографических искусств и наук официально утвердила белорусский оскаровский комитет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.

Он пояснил, что по регламенту Американской киноакадемии членами национальных оскаровских комитетов могут быть представители любых кинематографических профессиональных организаций, отражающих интересы национального кинематографа. Регистрация оскаровского комитета в государственных органах и учредительные документы в этом случае не нужны.

В состав белорусского оскаровского комитета входят семь человек: художественный руководитель киностудии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев, генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша, программный директор ММКФ "Лiстапад" Игорь Сукманов, режиссер-документалист Виктор Аслюк, член Европейской киноакадемии, директор кинотеатра "Пионер" Светлана Савчик, продюсер Валерий Дмитроченко.

Юрий Игруша обратил внимание, что появившаяся в СМИ информация о выдвижении игрового фильма "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук на соискание кинопремии "Оскар" является преждевременной. "Картина-кандидат определяется по результатам тайного голосования оскаровского комитета. Белорусский единогласно проголосовал за фильм "Хрусталь". Но собственно выдвижение - процедура, требующая соблюдения многих формальностей. Одна из таких - национальный прокат фильма, который в этом случае начинается 30 августа", - пояснил он.

Согласно регламенту Американской киноакадемии, каждая страна имеет право номинировать один фильм, выпущенный в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего и показан в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд. Таким образом, официальная заявка от Беларуси будет отправлена вместе с прокатным удостоверением с 30 августа до 1 октября. "Беларусьфильм" будет своевременно информировать о ходе и результатах проведения официальной процедуры выдвижения.-0-