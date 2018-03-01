Андрей Звягинцев снимет сериал на русском языке для студии Paramount

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский режиссер Андрей Звягинцев, чей фильм "Нелюбовь" номинирован на премию "Оскар" в этом году, снимет сериал для студии Paramount на русском языке.
По словам исполнительного продюсера данного проекта Александра Роднянского, к съемкам планируют приступить уже в этом году. Он также рассказал, что Андрей Звягинцев стал получать различные предложения от крупных зарубежных студий после успеха кинолент "Левиафан" и "Нелюбовь" на международном уровне.
Сериал будет снят в жанре психологического триллера, действие которого происходит в Москве. Он будет продолжением сюжетной линии одного из фильмов Звягинцева. При этом режиссер настоял на том, чтобы съемки проводились на русском языке.
В первый сезон войдет 10 эпизодов, но не все из них будет снимать Звягинцев. Имя второго режиссера проекта пока не называется.
Работа российского режиссера Андрея Звягинцева уже не в первый раз будет бороться за "Оскар". В 2015 году на премию претендовал "Левиафан". -0-
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