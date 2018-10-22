Артисты Большого театра помогут выбрать победителей конкурса новогодней игрушки

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси объявил о старте конкурса "Новогодняя театральная игрушка". В этом году он будет иметь свои особенности: выбрать победителей жюри помогут артисты, сообщила БЕЛТА ведущий редактор отдела информации Большого театра Беларуси Елена Балабанович.

Работы на конкурс "Новогодняя театральная игрушка" принимаются с 10 ноября по 21 декабря. Игрушки можно передать лично либо прислать на адрес: 220029, Минск, пл. Парижской Коммуны, 1, Большой театр Беларуси. В театре попросили не оставлять игрушки безымянными, а также без контактных данных их авторов.

"Конкурс - это чудесная возможность собраться дома всей семьей: пообщаться, пофантазировать, посмеяться, подумать и в итоге создать интересную игрушку. Главное - она должна быть театральной и ассоциироваться с жизнью актера, музыканта или театра в целом", - отметила Елена Балабанович.

Все поделки, присланные на конкурс, украсят елку Большого театра. Авторы лучших не останутся без заслуженных подарков (один из призов - билеты для всей семьи на балет Петра Чайковского "Щелкунчик"). Дед Мороз и Снегурочка вручат их 3 января, в канун Рождества, в театре. Юных зрителей ожидают также новогодние интерактивные игры и конкурсы. Победителей будет трое, а всех остальных маленьких гостей ждут поощрительные призы и сувениры от спонсоров.

Традиционно игрушки, присланные на конкурс, будут переданы детям вспомогательной школы-интерната №10 Минска, над которой шефствует Большой театр.

Конкурс "Новогодняя театральная игрушка" проводится в пятый раз. За это время его полюбили зрители всех возрастов. В прошлом году десятки семей из самых разных уголков Беларуси прислали на конкурс более сотни уникальных игрушек.-0-