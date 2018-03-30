Автопортрет Пикассо "Моряк" выставят на аукционе в Нью-Йорке

Автопортрет знаменитого художника, написанный в 1943 году, будет выставлен на продажу на аукционе, который пройдет 15 мая в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
Организацией мероприятия занимается известный аукционный дом Christie's. Предположительно, стоимость полотна может достичь семидесяти тысяч долларов. Сейчас картину "Моряк" можно увидеть в Гонконге, где она выставлена для всеобщего обозрения.
На картине изображен сам Пикассо, сидящий в тельняшке в меланхоличной позе – нога закинута на другую ногу, а руки подпирают подбородок.
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