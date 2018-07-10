10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Николай Басков на "Славянский базар в Витебске" приехал с родителями. Об этом народный артист России рассказал журналистам во время "Звездного часа", передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос, адресованный популярному артисту, был связан с самым большим успехом и провалом в его жизни. "На сегодняшний день мой самый большой провал связан с семейной жизнью. Я очень хочу быть счастливым человеком, но у меня почему-то не получается. Может быть, из-за большой любви к себе как к артисту, который хочет успевать все и везде и не может пойти на какие-то уступки в отношении других людей. Но у меня есть еще мостик, он шатается, но он еще есть", - поделился Николай Басков.

Самое крупное достижение певец связывает с тем, что приехал на "Славянский базар в Витебске" с родителями. "Думаю, на сегодняшний день самый большой успех связан с тем, что родители приехали со мной на машине в Витебск и будут сегодня на моем вечернем концерте", - сказал Николай Басков.

Шоу-программа "Игра" Николая Баскова станет вторым крупным концертом в Летнем амфитеатре, представленным в рамках XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-