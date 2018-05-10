"Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут второй полуфинал "Евровидения-2018"

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2018", который пройдет 10 мая в Лиссабоне, покажут телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Во втором полуфинале на сцене Altice Arena выступят представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, России, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении, Украины.

Комментировать главное музыкальное телевизионное шоу Европы будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин. Начало трансляции - 22.00.

Финал "Евровидения-2018" состоится 12 мая, и его прямую трансляцию также будут вести телеканалы медиахолдинга - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.-0-