Беларусь и Эквадор подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси и Министерство культуры и наследия Эквадора подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ подписан после переговоров министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с его эквадорской коллегой Марией Фернандой Эспиносой Гарсес. От белорусской стороны подпись под документом поставил министр культуры Юрий Бондарь, от эквадорской - глава внешнеполитического ведомства.

В соглашении отмечается, что стороны будут стремиться к установлению прямых контактов и содействовать друг другу в развитии взаимодействия в культурной сфере.

По итогам переговоров также подписан протокол консультаций между министерствами иностранных дел по проекту межправительственного соглашения об освобождении (возврате) от налога на добавленную стоимость дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси и Эквадора.

Как сообщалось, с Марией Фернандой Эспиносой Гарсес встретился и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства высказался за ревизию отношений между двумя странами. "У нас в отношениях с Эквадором такой период, когда надо было бы подвергнуть ревизии наши отношения, посмотреть, что у нас получилось, может быть, от чего-то отказаться и наметить план действий на ближайшую перспективу", - сказал он во время встречи.-0-