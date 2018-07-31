Беларусь и Оман обсудят сотрудничество в сфере культуры, искусства, архивного дела

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оман обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также обменяются опытом ведения архивного дела, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

В Беларуси с визитом находится делегация Султаната Оман во главе с председателем Национального управления архивов Хамедом аль-Давайани. Сегодня запланирована встреча в Национальном архиве.

По словам директора департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктора Кураша, белорусские архивисты обсудят с оманскими коллегами вопросы комплектования архивов, научно-технической обработки документов на постоянное хранение, использования в работе информационных технологий. "Сохранность документов - это большой пласт работы. Это реставрация, оцифровка, микрофильмирование, выставление национального архивного фонда в открытый доступ в интернет, контроль необходимого микроклимата в архивах. Все эти направления в Беларуси развиваются интенсивно, и мы готовы поделиться наработками с оманскими коллегами", - отметил он.

Как рассказала заместитель начальника отдела международных связей и информационного сопровождения Министерства культуры Илона Немова, визит делегации Султаната Оман продлится до 2 августа. "Представители Омана уже посетили Мирский и Несвижский замки, Национальный художественный и Музей истории Великой Отечественной войны. На 1 августа запланированы переговоры в Национальном историческом музее. В составе делегации генеральный директор Национального музея Омана Джамал аль-Мосави, где долгое время экспонировалась выставка Национального исторического музея "Беларусь - на перекрестке цивилизаций". Завтра гости планируют посетить Белорусский музей народной архитектуры и быта", - добавила она.

Дипломатические отношения между Беларусью и Оманом установлены 23 июля 1992 года. Договорно-правовая база сотрудничества находится в стадии формирования. В марте этого года состоялся визит министра культуры Беларуси в Оман по приглашению министра культуры и наследия Омана, члена королевской семьи Хайсама бен Тарика аль-Саида. Стороны определили для реализации конкретные совместные проекты в области культуры, подписали меморандумы о взаимопонимании в сфере культуры, между Национальным историческим музеем Беларуси и Национальным музеем Омана.-0-