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Беларусь представила новинки книгоиздания на Франкфуртской книжной ярмарке

Культура 10.10.2018 | 22:54
Фото Министерства информации
Фото Министерства информации

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 26-й раз принимает участие в самом масштабном мировом книжном форуме – Франкфуртской книжной ярмарке, которая в этом году собрала представителей отрасли из 108 стран. Почетным гостем юбилейной, 70-й ярмарки выступила Грузия. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации, на форуме презентовано около 500 новинок книгоиздания Беларуси.

Основными темами белорусской экспозиции стали предстоящие II Европейские игры и Год малой родины.

В стартовом дне белорусского стенда приняли участие начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Александр Воропаев, заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук, президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Олександр Афонин.

Одними из первых посетителей белорусского стенда, активно интересующихся новинками книгоиздания страны, стали белорусы, проживающие в Германии.

По итогам стартового рабочего дня был скорректирован и дополнен график работы стенда в предстоящие три дня.

Директор РУП "Издательство "Вышэйшая школа" Александр Нечай передал учебники по немецкому языку, изданные в 2018 году, в фонды Национальной библиотеки Германии.

Изюминкой белорусского стенда, которая привлекает большое внимание посетителей форума, стали ленточки с национальным орнаментом. Они вызывают неподдельный интерес у посетителей стенда к значению символов в белорусской культуре, традициям, литературе и искусству, отображенных в книгах экспозиции.-0-

Национальная экспозиция Беларуси представлена на Франкфуртской книжной ярмаркеНациональная экспозиция Беларуси представлена на Франкфуртской книжной ярмарке
Основная задача форума - содействие культурному обмену и сотрудничеству между издательствами разных стран, расширение деловых контактов, демонстрация различных технологических новинок издательского бизнеса.

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Беларусь, выставка, Германия, книги
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