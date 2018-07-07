"Беларусьфильм" начал подготовительный этап к съемкам фильма о Янке Купале

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовительный этап к съемкам фильма о Янке Купале начат на "Беларусьфильме", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы национальной киностудии Юрий Игруша.

В эти дни происходит кастинг белорусских актеров для главных и эпизодических ролей в фильме под рабочим названием "Пока будет небо". Автор сценария Алена Калюнова, режиссер-постановщик Владимир Янковский, оператор-постановщик Юрий Бехтерев, художник-постановщик Наталья Навоенко. Будет снят 4-серийный игровой фильм и киноверсия.

Историческая драма повествует о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы. В образной и поэтической манере в картине раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями XX века.

Кинопроекту присвоен статус национального фильма. Его планируется закончить к концу 2019 года.-0-